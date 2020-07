Mafia, negati i domiciliari all'ex sindaco di Castelvetrano Vaccarino

Negati i domiciliari ad Antonio Vaccarino ma la difesa non si arrende. L'avvocato dell'ex sindaco di Castelvetrano, condannato lo scorso 2 luglio a 6 anni di reclusione per concorso in rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento personale con l'aggravante per mafia.

L'avvocato, Baldassarre Lauria, aveva infatti chiesto di concedere i domiciliari a causa di un malore accusato da Vaccarino nella sua cella a Catanzaro.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

