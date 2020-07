Incidente a San Vito Lo Capo, auto si ribalta sulla carreggiata: nessun ferito

Solo tanta paura per i passeggeri dell'auto coinvolta nel pomeriggio di ieri in un incidente a San Vito. Probabilmente a causa dell'alta velocità o di un problema meccanico improvviso al mezzo o, ancora, a causa della disattenzione del conducente - le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento - un'auto si è ribaltata in mezzo alla carreggiata sulla strada che collega Trapani a San Vito Lo Capo, all'altezza del nono chilometro.

Nulla di grave per i passeggeri, solo qualche escoriazione. L’automobile invece ha subito gravi danni, soprattutto nella parte anteriore e sulla fiancata. Sul posto per i rilievi la polizia stradale.

