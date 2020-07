Scuola, a Marsala un tavolo tecnico per il rientro post-coronavirus: tutte le misure

Pianificare un rientro a scuola in sicurezza per limitare il contagio del coronavirus. Questo il tema del tavolo tecnico tenutosi al Comune di Marsala dopo la fase più critica dell’emergenza sanitaria Covid-19. Al "tavolo", indetto dall’amministrazione comunale, hanno partecipato il sindaco Alberto Di Girolamo, l’assessore alla Pubblica istruzione, Anna Maria Angileri, che per altro è anche il dirigente di una delle più importanti scuole della città (il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico «Pascasino"), il rappresentante del Servizio Igiene dell’Asp, Orazio Mistretta, e la dirigente dell’ente «Marsala Schola», Maria Celona, nonché alcuni funzionari comunali.

«Prestiamo attenzione alle richieste dei dirigenti scolastici - hanno dichiarato Di Girolamo e Angileri - e, per quanto attiene alle responsabilità del Comune, abbiamo dato mandato agli uffici competenti di pianificare gli interventi da realizzare. In ciò contiamo molto sulla collaborazione delle scuole».

Nelle casse del Comune di Marsala sono entrati 520 mila euro (Fondi Strutturali Europei) che il Ministero dell’Istruzione ha assegnato alle scuole per interventi volti ad adeguare spazi e aule in modo da contrastare l'eventuale diffusione del virus.

L’amministrazione comunale di Marsala (città con 83mila abitanti) ha, quindi, invitato i dirigenti scolastici ed «effettuare una ricognizione di aree e arredi, comunicando le loro necessità per l’avvio della didattica in sicurezza, sia per gli alunni che per gli operatori scolastici, anche al fine di rasserenare le famiglie».

Nel corso del tavolo tecnico si è anche discusso dell’utilizzo delle palestre, delle modalità di espletamento del servizio di refezione scolastica, nonché all’acquisto degli arredi necessari per adeguare gli ambienti scolastici alle indicazioni ministeriali.

© Riproduzione riservata