Sanità, carenza organico all'ospedale di Mazara: a rischio il punto nascita

Anche quest'anno il punto nascita di Mazara del Vallo potrebbe essere a rischio. A creare preoccupazioni la carenza di organico all’Ospedale Abele Ajello.

Lancia l'allarme il presidente del consiglio comunale di Mazara del Vallo Vito Gancitano che avverte: «Come ogni anno si ripropone anche in questa calda estate il problema delle carenze di organico all’Ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo. Con alcuni interventi e la disponibilità dei vertici dell’Asp siamo riusciti in passato ad evitare la chiusura del punto nascita di Mazara del Vallo, ma ci giunge notizia che potrebbe ripresentarsi un nuovo problema - spiega -. Chiediamo ai vertici dell’Asp di Trapani di scongiurare una eventuale chiusura anche momentanea del punto nascita per carenza di medici, mettendo in campo risorse e programmazione. Il problema - continua - si pone anche per il reparto di cardiologia nel quale si registra la carenza di almeno 4 cardiologi. Queste ed altre questioni saranno oggetto di un incontro che terrò nelle prossime ore con i vertici dell’Asp».

