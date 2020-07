Festa a Marsala per nonna Maria, compie 106 anni ed è la più longeva

Grande festa per nonna Maria che con le sue 106 candeline è la più longeva di Marsala. Nel Comune trapanese i centenari abbondano: sono ben otto che hanno superato l'ambizioso traguardo.

Originaria di contrada Fontanelle, Maria Gucciardo adesso è assistita da ormai cinque anni dalla Clinica Morana. Ed è stato proprio il personale della struttura di via Trapani ad organizzare i festeggiamenti per nonna Maria. A causa delle norme anti-Covid, però, non hanno potuto partecipare come di consueto i familiari e il sindaco Alberto di Girolamo.

L'articolo completo di Dino Barraco nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

