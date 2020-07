"Bird strike" e gomma bucata: paura sul volo Pantelleria-Bergamo

Paura per un "bird strike", un impatto con volatili, durante un volo della Volotea sulla tratta Pantelleria - Milano Bergamo con partenza alle ore 8.35.

Era in fase di decollo ed il pilota, accortosi dell’accaduto, ha avuto il sangue freddo di avviare la procedura di frenatura. È scoppiata una gomma, ma l’aereo si è fermato a distanza di sicurezza dalla fine della pista. Grande spavento per i passeggeri dell’aereo, ma nessun ferito a bordo.

"Tanta paura - spiega il Comandante provinciale VVF di Trapani, Salvatore Tafaro a Pantelleria Internet - ma per fortuna e per competenza dei piloti nessuna conseguenza. Durante la fase del decollo un grosso volatile sembra che sia stato aspirato all’interno del motore. Subito il pilota ha azionato l’impianto frenante. Sono immediatamente scattate le operazioni previste per emergenza aeroportuale con l’intervento dei Vigili del Fuoco". Nessun problema per i 95 passeggeri a bordo. L’aereo è ripartito alle 18 alla volta di Bergamo.

«Seguendo i più alti standard di sicurezza – scrive Volotea, da noi contattata, come riporta Salvatore Gabriele sul Giornale di Sicilia in edicola -, è stata avviata un’ispezione dell’aeromobile, fornendo informazioni ed assistenza ai passeggeri coinvolti per contenere il più possibile i ritardi».

