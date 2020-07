Ztl Trapani, via libera alla deroga per le consegne a domicilio

Una nuova Ordinanza Sindacale arriverà a breve riguardo la Ztl di Trapani. «A seguito delle continue segnalazioni, stiamo sistemando le ordinanze che ovviamente sostituiscono le precedenti» afferma il sindaco Giacomo Tranchida.

«La prima novità che verrà introdotta a seguito del monitoraggio da parte del Comando della Polizia Municipale – aggiunge il sindaco – è che il termine ultimo per il rinnovo del pass per l’ingresso in Ztl verrà spostato dal 31 luglio a metà agosto per evitare la congestione degli uffici ed eventuali ritardi. I titolari del vecchio pass vengono considerati in regola se lo esibiscono sul cruscotto assieme alla semplice istanza di rinnovo».

Arriva poi la deroga anche per tutti coloro che devono effettuare consegne a domicilio alimentare o materiale.

