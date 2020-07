Pantelleria, disagi per 122 passeggeri bloccati al molo di Trapani per 9 ore

Disagi per 122 passeggeri bloccati al molo di Trapani per nove ore. L’aliscafo "Mirella Morace" della Liberty Lines che collega Trapani a Pantelleria delle 13.40 ha portato un notevole ritardo generando l’ira dei numerosi passeggeri. L’aliscafo, secondo quanto riporta Pantelleria Internet, sarebbe rimasto bloccato a Porto Empedocle per un intoppo burocratico.

I passeggeri per imbarcarsi per Pantelleria hanno dovuto aspettare fino a tarda notte. "Mi è stato detto dal responsabile - ha spiegato il sindaco Vincenzo Campo durante una sua diretta Facebook - che è stata registrata l’assenza di una certificazione che in realtà non era mai stata richiesta. Mi farò sentire con la Capitaneria di Porto per capire questa cosa perchè, a prescindere dal fatto che l'aliscafo comunque è arrivato a Pantelleria, ha creato un disservizio".

© Riproduzione riservata