Trapani, evade dai domiciliari: arrestato

I carabinieri di Trapani hanno arrestato, nella giornata del 23 luglio, Francesco Cernigliaro, trapanese di 46 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, perché evaso dai domiciliari.

L'uomo, nonostante fosse sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare per guida in stato di ebbrezza, non si trovava in casa durante il controllo dei militari dell'Arma. Avviate immediatamente le ricerche, Cernigliaro è stato ritrovato e, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto.

Nella mattinata di oggi si è svolto il rito per direttissima che ha disposto il ripristino della misura della detenzione domiciliare cui era già sottoposto.

© Riproduzione riservata