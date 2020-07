Scuola, a Salemi e Gibellina le lezioni inizieranno regolarmente

Un ritorno tra i banchi in sicurezza, a settembre, è quello che aspetta gli studenti di Salemi e Gibellina, dove verranno seguite le linee guida dettate dal ministero dell’Istruzione per la prevenzione del Covid-19. In vista della ripresa delle lezioni, infatti, i sindaci delle due città, Domenico Venuti e Salvatore Sutera, assieme al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Giuseppe Garibaldi-Giovanni Paolo II”, Salvino Amico, hanno compiuto un sopralluogo nei plessi di via San Leonardo e via Beccadelli.

L'articolo di Alessandro Teri nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE