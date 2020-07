Alcamo, al via la sorveglianza delle spiagge ma ci sono solo tre postazioni

E’ stata approvata una nuova delibera, dalla giunta comunale di Alcamo, nel tentativo di avviare nei prossimi giorni il servizio di sorveglianza e salvataggio sulla spiaggia di Alcamo Marina.

Ma prevedendo, stavolta, soltanto tre postazioni fisse (due in zona Canalotto e una in zona Catene) e una mobile per mezzo di gommone pronta ad intervenire per emergenze anche in altri tratti di litorale. Per una durata di quaranta giorni consecutivi e per una spesa di 21 mila 300 euro.

L'articolo di Massimo Provenza nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE