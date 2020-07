Stalking a Trapani, minaccia in chat la fidanzata dell'ex compagno: denunciata

È accusata di aver perseguitato in chat la fidanzata dell'ex compagno. P.C., 33 anni, è stata denunciata dalla polizia postale di Trapani per aver minacciato più volte e offeso in forma anonima la nuova compagna del suo ex fidanzato.

I messaggi venivano inviati in chat attraverso profili falsi di Facebook dal 2018, con frasi offensive («devi morire», «morirai di parto», «ritorna al tuo paese», «è nato lo sgorbio?") anche nei confronti del compagno della denunciante e del bambino che insieme avevano avuto. In un messaggio la donna ha ricevuto anche la foto di un’ecografia con la scritta «il figlio che ha avuto con un’altra prima di te».

Dopo la denuncia, sono partite le indagini che hanno accertato l’identità di una donna che aveva avuto in un lontano passato una breve relazione, la cui fine non era mai stata accettata, con il compagno della vittima. Dietro ai profili fake denominati «occhi blu» e «Lady D.» si celava proprio l’identità della 33enne poi denunciata per stalking.

La donna, contestualmente, è stata avvertita che, nel caso perseverasse in comportamenti analoghi a quelli denunciati, la Procura potrà anche richiedere al gip una misura cautelare personale che potrà consistere anche nella custodia in carcere.

