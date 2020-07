"Spese pazze" all'Ars, condannati due ex parlamentari regionali di Trapani

Condanne per gli ex parlamentari regionali della provincia di Trapani, Giulia Adamo e Livio Marrocco, per peculato continuato in merito al processo sulle cosiddette “spese pazze” all’Ars.

Adamo che da poco aveva ufficializzato la propria candidatura alla carica di sindaco di Marsala è stata condannata a 3 anni e 6 mesi mentre per Livio Marrocco la condanna è di 3 anni. L’inchiesta della Procura ebbe inizio nel 2014. Le altre condanne riguardano Cataldo Fiorenza (3 anni e 8 mesi), Rudi Maira (4 anni e 6 mesi), Salvo Pogliese (4 anni e 3 mesi).

