Erice, la funivia Fauci è sempre ferma: "Stiamo facendo il possibile"

La funivia di Erice è sempre ferma. L’impianto di risalita non è ancora tornato in funzione e per rivedere le cabine fare su e giù dal borgo medievale della vetta molto probabilmente bisognerà aspettare l’inizio della prossima settimana.

Potrebbe infatti saltare l’ipotesi di riapertura per questo week-end, anche se il direttore generale della FuniErice Germano Fauci non ha comunque escluso questo possibilità.

