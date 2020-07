Incendi a Valderice, scendono in campo i droni per i controlli

A Valderice scendono in campo i droni per il controllo sul territorio e prevenire gli incendi. Si chiama "Vigilanza aerea con i droni" l'iniziativa promossa da Legambiente in collaborazione con l'amministrazione comunale.

La tecnologia dei droni permetterà di avere una visione a 360° assicurando un pieno controllo su tutto il patrimonio ambientale del territorio. Il servizio, del tutto gratuito, è offerto dal circolo Nautilus Trapani-Erice e le spese saranno coperte dal 5x1000.

