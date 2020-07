Trapani, abbandona rifiuti ingombranti: e-killer beccato dalle telecamere

Sorpreso ad abbandonare rifiuti ingombranti a Trapani. Un e-killer è stato beccato dalle telecamere di videosorveglianza installate dal Comune.

L'uomo è stato ripreso mentre, incurante del divieto, ha scaricato tutto il contenuto della sua apecar per strada. Multa in arrivo dunque da parte della polizia locale. "Tolleranza zero per gli incivile", scrive su Facebook il sindaco Giacomo Tranchida. "Trapani pulita è più bella, collabora anche tu, segnalando con foto e video gli incivili che non hanno rispetto per la nostra città", conclude il post.

