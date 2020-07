Incidente a Mazara, fa retromarcia e investe una coppia di coniugi

Poteva finire in tragedia un incidente avvenuto la scorsa domenica a Mazara del Vallo. Una coppia di coniugi è stata investita sul lungomare San Vito da un'auto in retromarcia.

Una Alfa Romeo 156 station-wagon stava marciando in direzione del centro città quando, intorno alle 10,40, probabilmente per parcheggiare, il conducente ha ingranato la retromarcia non accorgendosi della presenza dei due coniugi.

Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 di Mazara che ha prelevato la donna, G.P., di 52 anni, in evidente stato di shock. Il marito invece ha riportato una frattura ad un braccio. I due coniugi sono stati dunque trasportati all’Ospedale “A. Ajello e poi dimessi.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE