Castelvetrano, ascensore rotto: anziana disabile costretta a casa

Un ascensore rotto da mesi, mai riparato, e crescono le preoccupazioni di Rosa Pappalardo, disabile di 73 anni di Castelvetrano costretta nella sua casa senza avere la possibilità di spostarsi.

La preoccupazione maggiore per il figlio, Roberto Lollino di 39 anni che vive con lei nello stabile di via Rostagno, è l'impossibilità a scendere le scale in caso di estrema necessità. La signora, gravemente obesa e con plurime patologie, infatti deambula poco e con difficoltà e non ha la possibilità di uscire di casa nemmeno per le visite di accertamento.

