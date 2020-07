Raccolta differenziata, premiati 17 centri della provincia di Trapani

Un traguardo che solo pochi anni fa sembrava lontano, e che invece adesso è tangibile: differenziata al top sul territorio trapanese, e comuni gratificati per i risultati conseguiti. Quella visione è diventata realtà, ora che ben 17 centri della provincia di Trapani sono stati premiati per aver eguagliato e superato la fatidica quota del 65 per cento, che una volta raggiunta in modo stabile conferisce idealmente l’attestato di “comune riciclone”.

Una graduatoria che in ambito locale è aperta da Pantelleria, quarantaduesima nella generale, con una quota del 73,6 per cento, seguita da Salemi al 72,6, mentre al terzo posto si piazza Mazara del Vallo col 72,2.

L'articolo di Alessandro Teri

