Marsala, licenziati i due medici trovati ad operare in una clinica privata

Sono stati licenziati dall’Asp di Trapani i due medici del Pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala che nel marzo 2016 rimasero coinvolti nell’inchiesta del Nas e della Procura di Palermo sulla clinica privata “Macchiarella”.

I due medici licenziati (non saranno più in servizio a partire da agosto) sono Salvatore Pedone e Guglielmo Sirna Terranova. Entrambi, per altro, tra i più apprezzati dell’ospedale marsalese per le loro qualità professionali, al momento del blitz del Nas nella clinica Macchiarella furono trovati in sala operatoria durante un intervento di ricostruzione del seno.

L'articolo di Antonio Pizzo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

