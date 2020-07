Favignana, volo di tre metri e si rompe il femore: soccorso dal Centro Sar

Cade da una altezza di tre metri sul tetto della sua abitazione, batte la testa e le spalle, non può muovere le gambe per una frattura ad un femore. È accaduto a Favignana, ieri sera, ad un sessantatreenne, A.A., il quale, per la gravità dell’infortunio, dopo essere stato assistito dalla guardia medica dell’isola e dai carabinieri, è stato soccorso dagli specialisti del SAF del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Trapani e poi, con l’ausilio dell’82° CSAR, trasportato all’ospedale di Trapani con un elicottero HH139A per le cure del caso.

Questo è l’ennesimo intervento dell’82° Centro del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, la ricerca e il soccorso. Finora dalla sua costituzione gli equipaggi dello Stormo hanno salvato più di 7000 persone in pericolo di vita.

