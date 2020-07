Inchiesta al Comune di Erice, confermata misura cautelare per Daniela Toscano

Confermata la misura cautelare del divieto di dimora nei comuni di Trapani ed Erice, nei confronti della sindaca di Erice Daniela Toscano. Il provvedimento era stato già ribadito per l’altro indagato, Massimo Toscano Pecorella, fratello della sindaca.

Misura cautelare anche per il marito della Toscano, Paolo Rallo, indagato per atti persecutori verso Riccardo Agliano, imprenditore che con la sua denuncia ha fatto partire l'inchiesta.

Sulla decisione depositata nella tarda mattinata di oggi, dal Gip di Trapani, Caterina Brignone, i legali dei fratelli Toscano e di Rallo hanno già presentato ricorso al Tribunale del Riesame davanti al quale la Procura della Repubblica ha impugnato l'ordinanza per disporre gli arresti domiciliari nei confronti degli indagati, come in un primo momento era stato chiesto dal Pubblico Ministero e negato dal Gip.

