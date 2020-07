Blitz a Favignana, i forti interessi per Liberty Lines e Trapani Calcio

Il nome di Domenico Ievoli, compare tra gli indagati nell’operazione effettuata dai finanzieri del comando provinciale di Trapani, coordinati dalla Procura e che ieri ha portato ai domiciliari il sindaco delle Egadi Giuseppe Pagoto.

Le navi cisterna della società Marnavi che fanno capo all’imprenditore napoletano Ievoli, riforniscono di acqua (il cui costo si aggira sui 12 euro al metro cubo) le isole minori, e questo in base ad un contratto che si aggira sui 20 milioni firmato con il ministero della Difesa.

Il nome dell’imprenditore Ievoli però nell’estate del 2018 venne fatto quale armatore interessato a rilevare dalla famiglia «Morace» la compagnia di navigazione Liberty Lines e il Trapani calcio. Solo un anno prima la compagnia di navigazione del gruppo Morace, la Liberty Lines (ex Ustica lines) era stata travolta dall’inchiesta giudiziaria Mare Mostrum, che aveva visto coinvolti il figlio del comandante, Ettore Morace, l’allora deputato regionale Girolamo Fazio ed altri politici e funzionari della Regione. L’inchiesta portò al commissariamento della Liberty Lines, così come stabilì il Tribunale di Palermo. Nel frattempo il comandante Vittorio Morace che era anche presidente del Trapani calcio, già trasferito con la famiglia in Spagna, aveva mandato una lettera ai tifosi e alla città, ribadendo la volontà di voler lasciare il club granata.

Tra i tanti nomi di possibili acquirenti del club granata che spuntarono fuori in quella calda estate del 2018, ci fu anche quello di Domenico Ievoli e della sua società la Marnavi. Voci di corridoio raccontano che furono effettuate anche le «due diligence» e che la trattativa durò alcuni mesi per poi chiudersi senza un nulla di fatto. Insomma all’affare dell’acqua, Ievoli avrebbe voluto aggiungere gli appalti milionari nel settore della navigazione per i collegamenti tra la Sicilia e le sue isole minori, attraverso anche l’acquisto del Trapani calcio. L’ex amministratrice unica del Trapani Calcio Paola Iracani però smentì categoricamente l’interessamento della Marnavi per il club granata, che aveva invece manifestato interesse solo per la Liberty Lines.

