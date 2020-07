Lunedì i funerali di Ciccio Caleca, la famiglia: "I giovani comprendano il dono della vita"

Castellammare non ha più lacrime per Francesco Caleca, il giovane fabbro di 22 anni rimasto purtroppo vittima di un tragico incidente avvenuto il 13 luglio a porta Fraginesi, nella zona della “Madonna delle Scale”. Domenica 19 luglio, dalle ore 11, nella chiesa di San Giuseppe a Castellammare del Golfo sarà allestita la camera ardente per il ragazzo.

“La vita è gioia. Che la luce del nostro Francesco possa illuminare le menti dei tanti amici e di tutti i giovani perché comprendano quale dono prezioso è la vita”, hanno detto i familiari, la mamma Dina, il papà Antonio e la sorella Roberta.

I funerali di Francesco Caleca si terranno lunedì 20 luglio, alle ore 17,30 allo stadio comunale "Giorgio Matranga” dove sono stati autorizzati al fine di mantenere le distanze e rispettare le misure anticovid.

Il giovane a bordo di una moto, modello Yamaha, si è scontrato prima contro una Wolkswagen Polo, poi è andato poi ad impattare contro il muro che delimita la carreggiata. Inutili i tentativi da parte dei soccorritori che hanno potuto constatare solo il decesso dovuto all’urto violento.

Francesco era molto conosciuto a Castellammare del Golfo, dove era ben voluto dai tanti amici per la sua disponibilità, cordialità ed educazione.

