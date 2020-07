Guasto all'acquedotto, disagi a Tre Fontane e Torretta Granitola

A causa di un guasto all’impianto di sollevamento che alimenta i serbatoi dell’acquedotto a servizio delle frazioni balneari, è possibile che si verifichino disagi nell’erogazione idrica a Tre Fontane e Torretta Granitola. Una squadra di operai comunali si è tempestivamente attivata per la riparazione del guasto per risolverlo già nella giornata di domani.

Nel frattempo, Il Comune di Campobello di Mazara invita la cittadinanza a razionalizzare il più possibile l’utilizzo di acqua, per consentirne la distribuzione all’intero territorio delle due frazioni, seppur in quantità ridotta. "L'amministrazione - ha detto il sindaco Giuseppe Castiglione - opera sempre con il massimo impegno per cercare di risolvere nel più breve tempo possibile le diverse problematiche che possono interessare il territorio comunale".

