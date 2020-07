Alcamo Marina, in acqua torna la chiazza verde. Il sindaco: "Nessuna criticità"

Si presenta nuovamente la chiazza verdastra sulle spiagge di Alcamo marina. Un fenomeno che ha lasciato perplessi i bagnanti, soprattutto gli ambientalisti.

Il sindaco Domenico Surdi chiarisce di avere avuto rassicurazioni dall’Asp di Trapani e dall’Arpa, l’agenzia regionale protezione ambiente, sulla balenabilità delle acque: «Dalle interlocuzioni con le autorità competenti - afferma Surdi - non sono emerse criticità relative alla salute umana e all’ambiente. In questi giorni abbiamo riscontrato che il nostro mare ha un colore giallastro. Sulla base dei controlli effettuati non sono emersi né problemi di carattere ambientale, né per la salute dei bagnanti. Il colore poco invitante del mare è dovuto ad un fenomeno temporaneo legato alla quantità delle alghe presenti nelle nostre acque, così come riscontrato anche in altre località costiere».

L'articolo di Michele Giuliano nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

