Ampliata la Ztl nel centro storico di Trapani, le novità in vigore fino a ottobre

Cambia nuovamente la viabilità e alcuni dettagli della nuova Ztl comunale di Trapani. L’integrazione da parte di Giacomo Tranchida arriva dopo l’incontro con alcuni operatori della ristorazione avvenuto in Prefettura e dopo aver sentito il neodirettore generale di Atm, Massimo La Rocca, e il commissario Acquaviva della Polizia municipale.

Nel dettaglio arriva l’estensione della zona pedonale, la deroga per la sosta in Ztl per consentire il carico e scarico merci, la deroga sperimentale circa la Ztl di viale delle Sirene, l’istituzione e modifica di alcuni sensi di marcia e la collocazione di rastrelliere per sosta bici in centro storico. Tutte queste sperimentazioni rimarranno in vigore fino al 31 ottobre.

L'articolo di Francesco Tarantino nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

