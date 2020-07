Morta a 29 anni dopo un parto cesareo a Castelvetrano, aperta un'inchiesta

Si indaga sulla strana morte di una ragazza deceduta dopo un parto cesareo nell’ospedale di Castelvetrano. Il ritrovamento è avvenuto stamattina.

La giovane, S.N 29enne di origine tunisina, si trovava ricoverata nel reparto degenza del nosocomio. In nottata la donna - che in passato ha avuto un parto gemellare - aveva partorito una bambina, che tuttora è in buone condizioni di salute.

La direzione sanitaria dell’ospedale «Vittorio Emanuele II» di Castelvetrano ha avviato un’indagine interna e in giornata il cadavere sarà sottoposto all’esame autoptico dai medici dell’Istituto di medicina legale del Policlicinico Paolo Giaccone di Palermo.

