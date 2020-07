Trapani, colpisce il negoziante dopo un furto: giovane rapinatore arrestato

Dopo aver rubato un joystick all’interno di un negozio del centro storico di Trapani, ha colpito con un pugno il titolare. I poliziotti della squadra volante e della squadra mobile hanno arrestato il giovane di 17 anni, con precedenti.

Dopo il furto, ha tentato di dileguarsi ma, raggiunto dal negoziante, non ha esitato a sferrargli un colpo al torace per divincolarsi e fuggire. I poliziotti lo hanno subito individuato, dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza. Il ragazzo indossava ancora gli stessi indumenti utilizzati per la rapina quando è stato rintracciato.

Per il giovane sono così scattate le manette, con l’accusa di rapina impropria ed è stato accompagnato al centro di prima accoglienza di Palermo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile.

