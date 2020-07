Riserva dello Zingaro, calette riaperte ma con le limitazioni

Riaprono, in parte, le calette dello Zingaro e da ieri si è tornati a fare il bagno in sicurezza. Anche nei giorni scorsi i bagnanti vi si recavano, ma in presenza di un divieto assoluto. Solo la caletta di Tonnarella dell’Uzzo è interamente fruibile mentre quella di Cala Disa è completamente vietata.

Nelle altre cinque si trovano dei cartelli che invitano a non sostare nelle adiacenze dei costoni per possibili frane e crolli delle pareti, secondo le linee guida emanate nei giorni scorsi dall’Autorità di Bacino. Nei prossimi giorni saranno posizionate anche delle cartine che indicheranno meglio limiti e confini.

