Marsala, la crisi dell’ospedale all’esame del Consiglio comunale

Ancora una seduta consiliare in «videoconferenza» a Marsala, con pochi consiglieri presenti in aula. La seduta è stata aperta dal presidente del massimo consesso civico, Enzo Sturiano, che ha posto sul tappeto la criticità dell’ospedale «Paolo Borsellino».

Sturiano ha lamentato, infatti, come il presidio ospedaliero di Marsala lamenti servizi igienici non utilizzabili, carenza di personale, pazienti in attesa di interventi; ha inoltre invitato l’assessore regionale alla Salute, Rizza, ad assumersi la responsabilità di fare uscire l’ospedale marsalese da questa situazione di stallo.

