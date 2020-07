Movida vietata agli atleti del Marsala Black Star, scatta la protesta

Ennesimo episodio di razzismo a Marsala. Ad Ali Omar Fofana e i suoi cinque amici, giocatori della squadra di calcio Usd Petrosino Marsala Black Star, è stato vietato l’ingresso all’Antico Mercato, luogo simbolo della movida cittadina, perchè di colore.

A denunciarlo il movimento Volt Sicilia. Manfredi Cascino, coordinatore del movimento, sostiene che «tali vicende debbano essere motivo di seria riflessione e occasione per rigettare totalmente l’ottica del sovranismo e del nazionalismo. Con il tanto decantato Decreto Sicurezza - afferma - tuttora in vigore, lo Stato si rende colpevole nel legittimare la piaga del razzismo».

Allarma e preoccupa «come questi episodi, sempre più frequenti, non provochino una forte reazione indignata: in questo momento noi stiamo mettendo ai margini delle persone che vogliono bene all’Italia e ad altre persone di questo Paese, persone già inserite in un sistema di connessioni anche lavorative e sociali».

© Riproduzione riservata