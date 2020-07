Dalla Louisiana a Mazara, il gambero rosso che infesta la Riserva

Fa paura il gambero rosso della Louisiana che infesta la Riserva di Mazara del Vallo. Una specie aliena sicuramente insediatasi dopo che qualcuno che lo teneva in acquario se n’è disfatto lanciandolo nei Gorghi Tondi di Mazara.

La presenza ha chiaramente inciso parecchio anche sulla fauna palustre. Questa specie di gambero ha trovato nella Riserva il suo ecosistema ideale e il suo equilibrio essendo sia preda ma soprattutto predatore. Il gambero della Louisiana, però, è stato trovato non solo a Mazara ma anche in altre località siciliane nel fiume Irminio a Ragusa, nel fiume San Leonardo ad Augusta, ai Pantani di Venetico, al canale Buttaceto sul fiume Simeto a Catania e al lago Rosamarina nei pressi di Caccamo, in provincia di Palermo.

© Riproduzione riservata

