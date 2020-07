La polizia ha arrestato, a Castellammare in provincia di Trapani, per spaccio di droga Gianfranco Turano. L'uomo, castellammarese di 31 anni, è stato colto in flagranza.

Gli agenti hanno fatto irruzione nella sua casa dove sono stati trovati e sequestrati 170 grammi circa di marijuana, suddivisi in 22 dosi e 2 bilancini di precisione.

