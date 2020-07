Cimitero di Marsala, stop limitazioni all'ingresso: l'ordinanza del sindaco

Non c'è più alcuna limitazione all'ingresso al cimitero di Marsala. A deciderlo è stato il sindaco Alberto Di Girolamo con una nuova ordinanza "che, nel prendere atto della scarsa diffusione dei contagi nel nostro territorio - spiega una nota del Comune - consente il consueto libero accesso quotidiano, peraltro avvenuto in maniera ordinata e rispettosa delle misure di sicurezza nel periodo emergenziale".

Rimangono confermati sia gli orari che le giornate di ingresso al Cimitero: da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Chiusura la domenica e negli altri giorni festivi.

Nella precedente ordinanza,emanata lo scorso 2 maggio, si regolava l'ingresso con una turnazione alfabetica dei cognomi per evitare assembramenti. Ed era consentito l'ingresso ad un solo visitatore per famiglia, accompagnato da altra persona solo "in caso di necessità". Tutti, naturalmente, con mascherina protettiva su bocca e naso per prevenire contagi da coronavirus.

