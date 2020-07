Stop al traffico sulla litoranea trapanese, il sindaco Tranchida firma la maxi-Ztl

Una vera e propria rivoluzione. Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, aveva annunciato cambiamenti per il centro storico cittadino e con la firma all’ordinanza sindacale numero 98 arriva la maxi-ZTL.

Rispetto alla vecchia zona a traffico limitato, viene aggiunto tutto il litorale nord del centro storico ma solo per la sera: infatti dalle 19 alle 2 di notte non sarà possibile passare con le automobili da corso Vittorio Emanuele tratto compreso tra la piazza Generale Scio e la via Libertà. Questo provvedimento chiude il traffico anche a via Libertà e il lungomare Dante Alighieri nel tratto compreso da via Torrearsa alla via Passo di Tramontana, irraggiungibili dall’arteria principale.

L'articolo di Francesco Tarantino sul Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE