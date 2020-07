Torna a splendere il litorale di Selinunte, ripuliti chilometri di spiaggia

Dopo un decennio ritorna la pulispiaggia a Triscina e a Marinella di Selinunte. Chilometri di sabbia dorata sono ritornati a splendere grazie ad un lavoro certosino della Sager che ha anche preso il compito di pulire da quest’anno la spiaggia utilizzando il trattore trainante di proprietà del Comune e la setacciatrice di proprietà della Ditta, che ha già rimosso oltre due tonnellate di materiale spiaggiato, che è stato in buona parte già inviato nei vari impianti di recupero e in piccola parte in discarica.

