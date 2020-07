Castelvetrano, viola l'obbligo di dimora nelle ore notturne: arrestato

I carabinieri di Castelvetrano hanno arrestato, nella notte di ieri, un uomo che ha violato l'obbligo di dimora. Si tratta di Giovanni Mistretta, castelvetranese, cl.78, già gravato da precedenti di polizia.

Mistretta si trovava sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno e alla misura cautelare dell’obbligo di dimora. I militari lo hanno sorpreso fuori dalla sua abitazione, a bordo di un motociclo privo di assicurazione e sprovvisto di patente, perché mai conseguita.

L’uomo, al termine delle formalità di rito e su disposizione della competente Autorità Giudiziaria è stato sottoposto in regime degli arresti domiciliari, per aver violato l'obbligo di rimanere in casa nelle ore notturne.

