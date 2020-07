Alcamo Marina, potenziata la pulizia della spiaggia

Potenziata la pulizia delle spiagge ad Alcamo Marina. La ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti in città ha ricevuto dal Comune tutti i mezzi per pulire l'arenile. In tutto otto tra autocarri, pulispiaggia e altri attrezzi specifici dati in comodato d'uso con un affitto però parecchio oneroso. Il Comune ha infatti stipulato un accordo d'affitto per 18mila euro.

Il Comune ha accettato la cessione della strumentazione perché inutilizzata e senza personale qualificato che possa utilizzarla. La stessa ditta appaltatrice infatti ne ha fatto richiesta.

