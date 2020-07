Nomina Atm Trapani, il sindaco ora si rivolge ai magistrati

Giacomo Tranchida porta le carte in tribunale. Ancora polemiche attorno all’ATM, azienda di trasporti urbani del Comune di Trapani, con il sindaco Giacomo Tranchida che sottolinea come abbia presentato una denuncia in Procura. L’idea del sindaco è che alcune polemiche siano state allusive di malafede.

L'articolo di Francesco Tarantino nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE