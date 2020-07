Mazara, evade dai domiciliari per compiere un furto con la compagna: arrestati

Evade dai domiciliari per compiere un furto con la compagna, ma i carabinieri li arrestano entrambi. È successo ieri, 2 luglio, a Mazara del Vallo. Si tratta di Gian Battista Lugaro, residente in Mazara del Vallo, cl.74, e Stefania Pace, mazarese, cl.91, entrambi già gravati da precedenti penali.

Durante attività di controllo dei soggetti sottoposti a misura cautelare, i militari hanno costatato che Lungaro non si trovava presso la propria abitazione, nonostante fosse in atto sottoposto agli arresti domiciliari.

Durante le ricerche, l'uomo è stato sorpreso in compagnia di Stefania Pace mentre faceva rientro a casa. Le due borse che la donna aveva con sé hanno insospettito i carabinieri, i quali hanno proceduto ad un'ispezione. È emerso che il Lungaro era evaso dagli arresti domiciliari per recarsi con Pace Stefania a compiere un furto in abitazione e che nella borsa vi era ancora contenuta tutta la refurtiva asportata, ovvero contante, documenti, gioielli e orologi della vittima, poi restituiti alla vittima.

I due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, in attesa del rito per direttissima che si terrà nella giornata di oggi.

