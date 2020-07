Pantelleria, la Scuola Superiore si farà: posata la prima pietra

È stata posta ieri, la prima pietra per la costruzione del nuovo edificio per la scuola superiore di Pantelleria. Si tratta dell’istituto omnicomprensivo che comprende oltre al liceo scientifico anche l’alberghiero e l’I.T.C. Alla presenza del sindaco dell’isola Vincenzo Campo, del Prefetto di Trapani Tommaso Ricciardi, del Commissario del Libero Consorzio ex provincia di Trapani Raimondo Cerami e dell’assessore regionale Mimmo Turano, è stato scoperto il cartello con il disegno del nuovo edificio.

L'articolo di Salvatore Gabriele nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE