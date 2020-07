Inchiesta sui lavori pubblici al Comune di Mazara, il sindaco: "Incarichi revocati"

Intenso dibattito politico in Consiglio comunale sull’inchiesta, coordinata dalla Procura di Marsala e condotta dalla Guardia di Finanza di Trapani, che ha portato alla emanazione di avvisi di garanzia per tre tecnici del III Settore “Lavori Pubblici e Servizi alla Città” e per il capo della “segreteria particolare” del sindaco Quinci.

Le indagini riguardano alcuni lavori pubblici, assegnati, tramite affido diretto, fra ottobre 2019 e maggio 2020; indagati anche quattro titolari di ditte mazaresi e altre persone. I reati contestati sono quelli di corruzione e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

L'articolo di Francesco Mezzapelle nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

