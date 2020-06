Campobello, riparte la stagione balneare a Tre Fontane: via alle soste a pagamento

Riparte la stagione balneare a Campobello di Mazara. E con essa anche i parcheggi a pagamento. Dopo la Ztl attiva già da qualche giorno, da domani infatti ripartiranno anche le zone blu.

Intanto, sia nella zona di Tre Fontane che a Torretta Granitola, è una vera corsa contro il tempo per ripulire in tempo le spiagge dopo l'emergenza coronavirus. Il sindaco di Campobello, Giuseppe Castiglione, ha annunciato una serie di interventi: pulizia della spiaggia, rimozione della sabbia sul lungomare e sul marciapiede, pulizia e spazzolatura delle strade, sistemazione di alcuni varchi erosi dall'acqua piovana.

Ma anche posizionamento di pedane in legno per permettere l'accesso in mare dei bagnanti disabili.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

