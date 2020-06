Spaccio di droga ed evasione, due arresti a Trapani

Spaccio di droga ed evasione. Queste le accuse a carico di due giovani, entrambi con precedenti e ben noti alle forze dell'ordine, arrestati nei giorni scorsi da carabinieri di Trapani.

Il primo a finire in manette è stato Felice Benenati, 32enne trapanese, sorpreso, attraverso una perquisizione personale e domiciliare, con 200 grammi di marijuana, 20 grammi in infiorescenza, 90 euro con tutta probabilità provento di spaccio e un bilancino di precisione. Tutto è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida svoltasi nella giornata di ieri che ha visto convalidato l’arresto.

La scorsa notte invece è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile il 39enne Vincenzo Via. L'uomo, con braccialetto elettronico, è stato trovato fuori dalla sua abitazione durante i controlli dei militari. L’arrestato, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza di questa compagnia, in attesa del rito direttissimo, come disposto dall'autorità competente.

