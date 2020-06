Pantelleria, due roghi dolosi: è caccia aperta all’autore

Sono stati definitivamente spenti gli ultimi pericolosi focolai dei due incendi scoppiati giovedì pomeriggio a Pantelleria. Il primo incendio è esploso in località Cuddia Bruciata, in una zona dove di questi tempi sistematicamente parte un incendio pericoloso perché attorno ci sono case di civile abitazione. Gli inquirenti pensano da tempo ad un piromane, ma ancora non è stato individuato.

Il secondo incendio è scoppiato in località Scauri Basso, anche qui vicino alle case ed a un rinomato ristorante.

L'articolo di Salvatore Gabriele nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

