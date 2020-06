Vasto incendio a Marsala, distrutte decine di vecchie serre

Vasto incendio nella periferia di Marsala: bruciano decine di serre in disuso in contrada Scacciaiazzo.

Come riporta Chiara Putaggio in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola, l’incendio è divampato ieri pomeriggio in un’area nella via che collega il Parco delle cave alla contrada Digerbato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di corso Calatafimi che si sono trovati davanti uno spettacolo disarmante. Oltre diecimila metri di serre in disuso e campi completamente in fiamme.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE