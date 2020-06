Scomparsi 400 assegni circolari: giallo a Mazara del Vallo

Smarriti, svaniti nel nulla, quasi 400 assegni circolari in bianco presso la filiale di Mazara del Vallo di Banca Intesa San Paolo sita nella centralissima in c/so Vittorio Veneto.

La notizia è circolata rapidamente in città nelle scorse ore ed ha assunto i connotati di un autentico mistero, d’altronde non tutti i giorni capita di “smarrire ” 383 assegni circolari in bianco ognuno con un valore che va da 1500 a 250.000 euro.

Diversi mazaresi avranno letto l’annuncio pubblicato il 24 giugno nell’edizione cartacea de "Il Sole 24Ore". Infatti a pagina 14 del noto quotidiano economico-finanziario, quella dedicata a "Finanza & Mercati", è stata pubblicata un’inserzione attraverso la quale, secondo prassi del caso, si dava la notizia indicando i codici degli assegni smarriti invitando, altresì, possibili “prenditori” a non accettare da terzi i citati valori, anche se all’apparenza regolari; si invitava pertanto a segnalare alla stessa filiale mazarese eventuali utilizzi. La scomparsa sarebbe stata denunciata alle forze dell’ordine.

