Trapani, il giudice annulla una bolletta di oltre 13 mila euro

Una fattura pervenuta a distanza di 5 anni, senza la possibilità per l'utente di verificarne l'esattezza. Per questo motivo il Tribunale di Trapani ha accolto il ricorso presentato dall'avvocato Vincenzo Maltese per conto di un cittadino di Valderice che si era visto recapitare una maxi fattura EAS di 13.300 euro.

I consumi erano riferiti, infatti, all’anno 2013. L’utente, N.M., sostenendo che il calcolo non era stato fatto correttamente, in un primo momento ha invitato l’ EAS ad effettuare una verifica. Non avendo ottenuto alcun risultato, si è quindi rivolto all’avvocato Vincenzo Maltese.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia a firma di Giacomo Di Girolamo

