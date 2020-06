Traffico e coltivazione di stupefacenti, due denunce a Trapani

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno denunciato due trapanesi per i reati di traffico e coltivazione di sostanze stupefacenti.

A conclusione di uno specifico servizio straordinario di controllo del territorio, i militari hanno denunciato G.M. trapanese cl. 67 poiché, a seguito di perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di 5 piante di cannabis indica, di altezza variabile tra cm 50 e 90 e 1 grammo di marijuana.

Denuncia anche per G.A. cl. 2002, poiché, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, veniva trovato in possesso di 5,77 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, suddivisa in 8 dosi e 0,92 grammi di hashish, oltre ad un bilancino di precisione.

Sequestrata inoltre la marijuana ben occultata in un’intercapedine ricavata nel muro perimetrale di un edificio sito in via Rodolico, verosimilmente destinata allo spaccio.

© Riproduzione riservata